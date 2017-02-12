VIP Hac fiyatları dudak uçuklatıyor

Sanatçılardan işadamlarına, devlet protokolünden sporculara kadar son dönemlerde kutsal topraklara 'özel' ziyaretler gerçekleştiriliyor. Turizm şirketlerinin verdiği 'özel' hizmetlerden yararlanan kişiler ortalama 3 bin 700 dolar olan hac ziyareti için kişi başı 15 bin ile 30 bin dolar arasında ödeme yaparken, 'butik' umre ziyareti için ise 2 bin 500 dolar ile 5 bin doları gözden çıkarıyor. Normal bir umre ziyaretinin ortalama bedeli ise 1.200 dolar civarında.

5 YILDIZLI KABE GÖREN ODALARDA KONAKLAMA

Lüks hac ve lüks umre alanında hizmet veren Amade Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Şimşek'e bu seyahatlerin neden bu kadar pahalı olduğunu sorduk. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Bu alanda neredeyse kişiye özel hizmet verildiğini söyleyen Şimşek, lüks turların diğerlerinden farklarını sıraladı. Hac organizasyonlarında diğerlerinden farklı olarak VIP araçlarla transferler gerçekleştirildiği bilgisini veren Şimşek, "Bu araçlar son model oluyor. 50 kişilik otobüsleri 28 kişilik özel araçlara dönüştürdük. İnsanlar transfer esnasında rahat olsun diye bu araçlara en fazla 20 kişi alıyoruz. Ziyaret yerlerine en yakın otellerde konaklama yapılıyor. İsteyenlere 5 yıldızlı Kabe gören odalarda konaklama şansı sunuyoruz. Diğer hacı adayları ise otellerde konaklamıyor. Kadın ve erkekler ayrı yerlerde konaklıyor. Normal şartlarda bir hacıya tabldot yemek verilirken, özel turları seçenler sabah, öğle, akşam açık büfeden yemek yiyebiliyor" dedi.

ÖZEL TUVALET VE BANYO

Arafat'ta da Hac Bakanlığı'nın tahsis ettiği çadırlar yerine, 5 yıldızlı, klimalı çadırda misafirlerin ağırlandığını söyleyen Turgut Şimşek, "Aslında bakanlığın tahsis ettiği araçların da ödemesi yapılıyor. Ancak biz onları kullanmıyoruz. Klimalı gruba özel oluyor. Orada yemekler yine 5 yıldızlı bir otelin aşçıları tarafından hazırlanıyor. Tura özel olarak hazırlanan alanlarda özel tuvalet ve özel banyolar da bulunuyor. Ayrıca normal turlarda 40 kişiye 1 görevli düşerken, özel turlarda ise 5-6 kişiye bir görevli düşüyor. Bu özel hizmetler fiyatın artmasına sebep oluyor. Hac öncesi yapılan toplantı da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

2-3 KİŞİLİK BUTİK GRUPLAR

UMRE ziyaretlerinde ise genelde 2-3 kişilik gruplar oluşturulduğunu söyleyen Şimşek, "Burada da transferler lüks ciplerle sağlanıyor. Yine 5 yıldızlı Kâbe manzaralı ya da Medine'de Mescid'i Nebevi manzaralı odalarda konaklama yapılıyor" dedi. Fiyatlar konusunda da bilgi veren Şimşek, "Normal bir hac fiyatı 3 bin 750 dolar. Ancak biz de 14 bin dolardan başlıyor, 30 bin dolara çıkıyor. Butik umreturları ise 2 bin 500 dolar ile 5 bin dolar arasında. Ancak normal bir umre seyahatinin fiyatı 700 dolardan başlıyor" dedi.

UÇUŞLAR BUSINESS CLASS

'BUTİK umre' olarak adlandırılan turların başına bir görevlinin verildiğini anlatan Şimşek, "Bu kişi dönüş havalimanına kadar 24 saat tura katılanların hizmetinde oluyor. Uçuşlar business class yapılıyor. Suit odalarda konaklanılıyor. Medine'de Mescidi Nebevi ve Mekke'de, Kabe gören odalarda kalınıyor. Transferler büyük ciplerle sağlanıyor. Gruplara kulaklık sistemleri üzerinden bilgi veriliyor. Özel ne isteniyorsa ayarlanıyor" diye konuştu.