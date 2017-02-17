Viranşehir’de bombalı araç saldırısı: 2 ölü

Saldırıda, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve enkaz altında cesedi bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yenişehir Mahallesi’nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi’nin bulunduğu sokağa, akşam saatlerinde PKK’lı bir terörist tarafından park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan, kulakları sağır eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alıp, ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda 18 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan babası adliyede zabıt katibi olduğu belirtilen Ahmet Oktay Günak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan bir kişi ise Şanlıurfa’ya sevk edildi.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir İlçesi’ne geldi. Tuna, saldırıyla ilgili olarak, 18- 20 yaşlarındaki teröristin aracı park ettikten sonra uzaktan kumandayla patlattığını açıkladı. Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis, PKK’lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen patlamayla ilgili Vali Tuna’yı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden çocuğa Allah’tan rahmet, 17 yaralıya da acil şifa dileğinde bulunduğu belirtildi.

ENKAZ ALTINDA CESET BULUNDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde dün akşam yaşanan terör saldırısının ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Enkazda yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viranşehir ilçemizde adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete'nin cansız bedenine ulaşılmıştır."

‘Katil terör örgütünü lanetliyorum’



Başbakan Binali Yıldırım, Urfa’da meydana gelen patlamaya ilişkin mesaj yayınladı: “Masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 17 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna'dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.