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VİYADÜKTE KORKUNÇ KAZA !

Viyadükte korkunç kaza !

Viyadükteki kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması nedeniyle 10 metreden aşağıdaki yola düşen vatandaşın üzerinden otomobil geçti.

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Isparta'da viyadükte kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu 10 metreden düştüğü yolda üzerinden otomobil geçen 42 yaşındaki Veli B., yaşamını yitirdi. Aynı kazada sürücü ve çarptığı 2 öğrenci de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Keçiborlu karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan viyadükte meydana geldi. Nesim S. yönetimindeki kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp viyadükün kaldırım bölümünde yürüyen üniversitede temizlik personeli olarak çalışan Veli B. ile öğrenciler Caner Ö. ve Betül D.'e çarptı. Kazanın şiddetiyle Veli B. ile kamyonet viyadükten yaklaşık 10 metre uçarak İstanbul Caddesi'ne düştü. Öğrenciler ise viyadük üstünde savruldu. Bu sırada yoldan geçen Gürşah A.'nın kullandığı otomobil Veli B.'ın üzerinden geçti. Veli B. olay yerinde yaşamını yitirirken, öğrenciler ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Viyadükte korkunç kaza !

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Viyadükte korkunç kaza !

Yaralı öğrenciler Caner Ö. ve Betül D. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü ise ayakta tedavi edildi. Yapılan incelemenin ardından Veli B.'ın cenazesi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

 

 

DHA
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