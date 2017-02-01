Vodafone'un CEO'su: ''20 milyar yatırdık bir yere gitmeyiz''

Türkiye’deki üç operatörden biri olan Vodafone’un CEO’su Colman Deegan, göreve geldiğinden itibaren ilk kez bir toplantıyla basının karşısına çıktı. Hatırlanacağı üzere Vodafone Türkiye’de ağustos ayı itibariyle üst düzey yönetimde değişikliğe gidilmişti. Önemli başarılara imza atan Gökhan Öğüt’ün ayrılmasının ardından Colman Deegan, Türkiye CEO’su olarak atanmıştı. Deegan, 19 Eylül 2016 tarihinde yeni görevine başladı. Ancak bu süreçte pek basının önüne çıkmayan Deegan, ilk kez Vodafone ve A101 işbirliğiyle düzenlenen ev kadınlarına yönelik projenin tanıtmında kendini gösterdi.

Öğüt’ten boşalan koltuğa oturan Deegan’ın gelişi ise bir dönem Vodafone’un Türkiye’den çıkacağı ya da küçüleceği yönünde bazı söylentilere yol açmıştı. Bu söylentileri sorduğumuz Colman Deegan, tam güven mesajı verirken, “Kendimi her geçen gün daha Türk hissediyorum” demesiyle de ilgi çekti. Colman Deegan, “Türkiye’ye 10 yılda 20 milyar TL yatırım yaptık. Türkiye pazarına bağlıyız. Türkiye çok heyacan verici bir pazar. Çok genç bir nüfusa sahip, büyüme fırsatları vadediyor. Türkiye’yi uzun vadeli pazar olarak görüyoruz. Kendimi her geçen gün daha Türk hissettiğimi söylemeliyim” dedi. Toplantının ardından sohbet ettiğimiz Deegan, Türkiye’ye o kadar alışmış ki bütün kebap adlarını sayabiliyor.

Finans kökenli olan Deegan, 1998 yılında Vodafone Group’ta çalışmaya başladı. En son Vodafone İtalya’da finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

81 il ve 850 ilçede 6 bin 500’ü aşkın mağazasıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en uygun fiyatlı market zinciri A101 ile stratejik bir işbirliğine de imza atan Vodafone, Altın Kulüp çatısı altında sunduğu Altın Tarifeler’e A101 mağazalarından ulaşılmasını sağlayacak.

Kadınlara altın kulüp

Müşteri odaklı dijital dönüşümle Türkiye’de herkes için bir değişim hedeflediklerini belirten Colman Deegan, hedef kitlelerinde Türkiye’nin toplumsal kalkınmasında önemli rolü olduğuna inandıkları ev kadınlarının da bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de 15 milyon gibi yüksek bir nüfusu oluşturan ev kadınlarını dijital geleceğe hazırlamak istediklerini dile getiren Deegan, “Ev kadını segmentine özel olarak ‘Vodafone Altın Kulüp’ adlı iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan kapsamlı bir program geliştirdik. Bu kulüple anne, eş, gelin, işkadını ve evlat olarak pek çok rol üstlenen ev kadınlarının hayatını mobil iletişim teknolojilerinin gücüyle kolaylaştırmak istiyoruz. ‘Önce Kadın’ vizyonumuzla kadınlara yönelik uygun fiyatlı ürün ve servisler sunarak kadınların gücüne güç katıyoruz” diye konuştu.

Mobil iletişim şansı

A101 CEO’su Erhan Bostan da, en uygun fiyata, kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırma iddiasıyla her gün yeni mağazalar açtıklarını belirterek, “Bu amaç doğrultusunda Vodafone’la birlikte Türkiye’nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, özellikle de yüzde 60’ı kadın olan ve günde yaklaşık 2.5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterimize en avantajlı mobil iletişim olanağı olan Altın Tarifeler’i sunuyoruz” şeklinde konuştu.

A101’de 18 TL’lik tarife sürprizi



- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, ev kadınlarına özel olarak geliştirilen Vodafone Altın Kulüp programı kapsamında ev kadınlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun çeşitli iletişim ve iletişim dışı faydalar sunulduğunu söyledi. Aksoy, şu bilgileri verdi: “Kulüp üyesi kadınlar, özel avantajlara sahip Altın Tarifeler’den faydalanabiliyor.



- Faturasız abonelere yönelik olarak tasarlanan ve sunulan bu tarifeler, her yöne dakika ve SMS’in yanı sıra avantajlı mobil internet seçenekleri içeriyor.



- Altın Tarifeler aynı zamanda ev kadınlarına gün içinde saat 12.00-16.00 arası Vodafone’lu sevdikleriyle ücretsiz konuşma imkanı da sağlarken sosyal medya kullanımı için ücretsiz mobil internet hizmeti de veriliyor.



- Yıl boyu mağaza ve markalarda indirim ve avantajların da sunulacağı Altın Tarifeler A101 mağazalarından satın alınabilecek. A101 mağazalarında satışa sunulan tarife fiyatları 18 liradan başlıyor.”