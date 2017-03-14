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VOLKSWAGEN, 43 BİN SKODA'YI GERİ ÇAĞIRDI

Volkswagen, 43 bin Skoda'yı geri çağırdı

Alman otomobil devi Volkswagen'in, 2012-2016 yılları arasında Rusya`da satışa sunduğu araçları teknik arızalar nedeniyle geri istediği açıklandı.

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Volkswagen, Rusya'da sattığı Skoda markalı araçlardan 43 bin 151 tanesini geri çağırma kararı aldı.

Rus Standartları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in rusya operasyonlarını yürüten şirketin olası bir teknik problem nedeniyle geri çağırma kararı aldığı belirtildi.

Geri çağırma kararı, Rusya'da 2012-2016 yılları arasında satılan Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti and Rapid modellerini kapsıyor.

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