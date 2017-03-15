Volkswagen ile Fiat Chrysler birleşiyor mu ?

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in CEO’su Matthias Mueller, Fiat Chrysler’ın patronu Sergio Marchionne ile birleşme görüşmeleri yapabileceğini ihtimalini yok saymayacağını ifade ederek önceki açıklamalarının tersi bir beyanda bulundu.

Mueller, VW’nin yıl sonu bilançosu hakkındaki basın toplantısının ardından gazetecilere, “Konuşma (olasılığını) gözardı edemem” dedi.

Mueller geçen hafta Fiat Chrysler ile birleşmeye ihtimal vermediğini, VW’nin yeterince sorunu olduğunu ve emisyon skandalının yanı sıra şirketin yeniden yapılanması gibi büyük kapsamlı sorunlarla uğraştıklarını söyleyerek ifade etmişti.

GEÇEN HAFTA FARKLI BEYAN

Mueller, geçen haftaki Cenevre otomobil fuarında Reuters’a açıklamasında “Herhangi bir konu hakkında görüşmeye hazır değiliz… Aylardır Marchionne’yi görmedim” demişti.

Marchionne uzun süredir çevreyi daha az kirleten ileri teknoloji araçların geliştirme masraflarının şirket birleşmeleriyle paylaşılabileceğini savunuyor ve bu taleplerini basın aracılığıyla ortaya koyuyor.

Mueller, “Sayın Marchionne değerlendirmelerini sadece sizinle değil de benimle de paylaşsa çok faydalı olur” dedi.

Son olarak Fransız PSA grubunun Opel’i General Motors’dan satın alması Fiat Chrysler’ı Avrupa’da zor durumda bıraktı.

Borçlu otomotiv üreticilerinden Fiat Chrysler Avrupa pazarında sadece yüzde 7 civarında paya sahip. Şirketin yüzde 2.5 olan faaliyet kâr marjının yanı sıra temiz ve otonom araç teknolojilerindeki harcamaları da çoğu rakibinin gerisinde kalıyor.

Mueller PSA’nın Opel’i satın almasının Avrupa’daki üreticiler üzerindeki konsolidasyon baskısını artırıp artırmamayı değerlendirmeyi reddederken, Volkswagen’in elektrikli ve otonom araçlardaki ağırlığını artırmayı öngören strateji değişikliğinin de arkasında durdu.

Mueller, “Marchionne olsun olmasın, Volkswagen’in geleceğine inanıyorum” dedi.

Reuters