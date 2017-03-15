  • MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !
  • Cinsel organını kesip, yaktılar
  • Suriye'de ikinci bir IŞİD kuruluyor
  • Melih Gökçek'ten şoke eden Bülent Arınç iddiası
  • Danıştay'dan Hakan Fidan için bomba karar

VOLKSWAGEN İLE FİAT CHRYSLER BİRLEŞİYOR MU ?

Volkswagen ile Fiat Chrysler birleşiyor mu ?

Volkswagen CEO'su Fiat Chrysler ile birleşme görüşmeleri yapılması ihtimalini yok saymadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in CEO’su Matthias Mueller, Fiat Chrysler’ın patronu Sergio Marchionne ile birleşme görüşmeleri yapabileceğini ihtimalini yok saymayacağını ifade ederek önceki açıklamalarının tersi bir beyanda bulundu.

Mueller, VW’nin yıl sonu bilançosu hakkındaki basın toplantısının ardından gazetecilere, “Konuşma (olasılığını) gözardı edemem” dedi.

Mueller geçen hafta Fiat Chrysler ile birleşmeye ihtimal vermediğini, VW’nin yeterince sorunu olduğunu ve emisyon skandalının yanı sıra şirketin yeniden yapılanması gibi büyük kapsamlı sorunlarla uğraştıklarını söyleyerek ifade etmişti.

GEÇEN HAFTA FARKLI BEYAN

Mueller, geçen haftaki Cenevre otomobil fuarında Reuters’a açıklamasında “Herhangi bir konu hakkında görüşmeye hazır değiliz… Aylardır Marchionne’yi görmedim” demişti.

Marchionne uzun süredir çevreyi daha az kirleten ileri teknoloji araçların geliştirme masraflarının şirket birleşmeleriyle paylaşılabileceğini savunuyor ve bu taleplerini basın aracılığıyla ortaya koyuyor.

Mueller, “Sayın Marchionne değerlendirmelerini sadece sizinle değil de benimle de paylaşsa çok faydalı olur” dedi.

Son olarak Fransız PSA grubunun Opel’i General Motors’dan satın alması Fiat Chrysler’ı Avrupa’da zor durumda bıraktı.

Borçlu otomotiv üreticilerinden Fiat Chrysler Avrupa pazarında sadece yüzde 7 civarında paya sahip. Şirketin yüzde 2.5 olan faaliyet kâr marjının yanı sıra temiz ve otonom araç teknolojilerindeki harcamaları da çoğu rakibinin gerisinde kalıyor.

Mueller PSA’nın Opel’i satın almasının Avrupa’daki üreticiler üzerindeki konsolidasyon baskısını artırıp artırmamayı değerlendirmeyi reddederken, Volkswagen’in elektrikli ve otonom araçlardaki ağırlığını artırmayı öngören strateji değişikliğinin de arkasında durdu.

Mueller, “Marchionne olsun olmasın, Volkswagen’in geleceğine inanıyorum” dedi.

Reuters

106
-
MHP'nin kanalında 'hayır' kriziMHP'nin kanalında 'hayır' krizi
İnanılmaz bir dolandırıcılıkİnanılmaz bir dolandırıcılık
Hollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklamasıHollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevapErdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap
Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !
Esra Erol'a çok ağır suçlama !Esra Erol'a çok ağır suçlama !
TRT'nin profesörü fizikçi çıktıTRT'nin profesörü fizikçi çıktı
Erdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyinErdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin
''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS