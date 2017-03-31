VOLKSWAGEN SONUNDA KABUL ETTİ

Volkswagen sonunda kabul etti

Volkswagen'in, ABD'deki emisyon davasında toplam 10 Amerikalı eyaletle toplam 157 milyon dolar ödeme konusunda anlaştı.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW), ABD'deki emisyon davasında toplam 10 Amerikalı eyaletle anlaştığı duyuruldu.

VW'den yapılan açıklamada, şirketin dizel araçlarında emisyon  testlerini manipüle eden yazılım kullanarak çevreyi kirletmesinden dolayı,  ABD'nin 10 eyaletine toplam 157 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği  belirtildi.

Buna göre VW, söz konusu tazminatı ABD'nin Connecticut, Delaware,  Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont ve  Washington eyaletlerine ödeyecek.

Şirket, geçen sene de, dizel araçlarının çevreyi kirlettiği gerekçesiyle ABD'nin 44 eyaletiyle toplam 603 milyon dolar anlaşmaya varmıştı.

VW, ABD hükümetine ve federal regülatörlere de toplam 4,3 milyar dolar  ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 10 Ocak'ta imzalamış ve emisyon davasında tüm  suçlamaları da 10 Mart'ta kabul etmişti.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracında emisyon testlerini  yanıltıcı yazılım kullanan VW'in, bugüne kadar bu araçları geri çağırma ve tamir  etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık  25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.

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