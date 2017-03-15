Volvo'nun ilk elektrikli aracı

Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Volvo CEO'su Lex Kerssemakers, üretecekleri tamamen elektrikli otomobilleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni otomobilin, 35 ile 40 bin dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacağını belirten Lex Kerssemakers, otomobilin tamamen şarj edildiğinde en az 400 km menzile sahip olacağını da belirtti.



Avustralyalı Motoring dergisinin haberine göre aracın 100 KW güce sahip olması bekleniyor. Hızlı şarj ve yedek batarya gibi özelliklerinin de olması beklenen Volvo'nun yeni elektrikli aracı, 2019 yılı içerisinde satışa sunulacak.



1927 yılından beri İsveç'te araç üreten, sağlamlığı ve güvenilirliğiyle tanınan otomobil firması Volvo, yakın zamanda XC90 modeli için hibrit motorlu araç üretimine hız vermişti.



Bununla birlikte Volvo, 2019 yılında 48V'luk hibrit sistemini de piyasaya sürecek. Mevcut otomobillerinin birçoğunu elektrikli sistemle sunması beklenen şirket bunun yanı sıra benzinli - elektrikli ve dizel-elektrikli versiyonlarının da 10 kWgücüyle sunulacağını belirtti. Bu planlama doğrultusunda Volvo yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında 1 milyon elektrikli Volvo marka aracın yollarda olması bekleniyor.

