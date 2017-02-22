Vücut Geliştirirken Beslenmenin Düzenlenmesi Önemlidir

Bu ürünler sayesinde gelişim en hızlı hali ile devam ederek kişinin kütlesini geliştirmesi ve dayanıklılığını artırması daha kolay olmaktadır. Tabi ki bu destekleri belirli ölçülerde kullanmak gerekmektedir. Daha çok kütle ve daha hızlı bir gelişim için kullanılan aşırı supplementler her besinde olduğu gibi zarar verebilmektedir. Doğal besinlerden de çok fazla tüketildiğinde bu vücuda zarar vermektedir. Aynı durum supplementlerde de doğal olarak bulunmaktadır. Bu nedenle yeteri kadar zamanında kullanılan supplementler yarar sağlayarak kişinin sporunda daha ileri seviyelere daha makul sürelerde ulaşmasını sağlamaktadır. Takviyelerde en çok yararlanılan protein tozlarıdır. Protein kaslarımız için çok önemli bir yakıt olduğu için başlıca protein supplementleri tercih edilmektedir. Bazı amino asitler ise vücut tarafından üretilmemektedir ve kas gelişimi için oldukça önemli bir yere sahiplerdir. Bu amino asitleri de supplement olarak alınabilmektedir. BCAA, glutamine, kreatin gibi önemli amino asitleri kolaylıkla takviye alarak egzersiz öncesi veya sonrasında alarak gerekli amino asit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Amino asitlerin ve proteinin yanı sıra karbonhidrat ihtiyacınız içinde takviye alabilirsiniz.

Sporcu daha geniş bir vücut kütlesine sahip olduğunda karbonhidrat alımını artırarak daha hızlı bir şekilde gelişebilmektedir. Kaliteli bir supplement ile karbonhidrat ihtiyacınız kaliteli bir şekilde karşılayabilmekte ve bu da sporunda daha da başarılı bir noktaya ulaşması için büyük bir destekçi olmaktadır. Vücut geliştirme sporunda ileri seviyede olan kişiler ise büyüme hormonlarının daha çok üretilmesi için supplement kullanabilmektedir. Büyüme hormonlarını vücut belirli değişkenlere göre salgılayarak vücudun gelişmesini sağlamaktadır. Büyüme hormonlarını supplement olarak belirli seviyelerde alındığında ise vücutta daha çok büyüme hormonu bulunması sağlanılmakta ve bu da gelişimin hızını artırmaktadır. Bu ve bu gibi bir çok supplement sporcuların ihtiyaçlarına göre karşılık vermekte ve gelişimi desteklemektedir. Gelişimin yanı sıra daha sağlam bir yapıya sahip olmak içinde büyük bir gelişim sağlanılmaktadır. Kullanılması gereken zamanlarda eksiksiz olarak takviyeleri kullanmak ve egzersizleri doğru ve yeteri kadar yapmak vücudun gelişmesi için en önemli unsurların başında gelmektedir.

Evde uygulanacak egzersiz programlarının yanında beslenmenin düzene girmesi ve karbonhidrat benzeri gıdalara agırlık verilmesi ön planda yer almaktadır. Egzersiz sırasında harcanan enerjinin desteklenmesi ve vücudun karbonhidrat açıgının giderilebilmesi için kullanılan suplementler arasında yer alan hardline progainer 5000 gr , karbonhidrat ve protein degeri bakımından yüksek seviyelerde bulunan gainer markası olması ile birlikte, özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen bireyler tarafından sıklık ile tüketilen bir üründür. Hardline progainer 5000 gr yüksek degerde bulundurdugu amino asit yapısı ile kas gelişiminin temel öncüsü durumundadır. Özellikle servis başına 787 gr enerji verme özelliginin yanı sıra, 37.8 gr lık protein destegi ile ön plana çıkmaktadır. Aşırı zayıf yada kas kütlelerini arttırmak isteyen bireyler tarafından tercih edilen hardline progainer 5000 gr adlı suplement markası, türk menşeli olup, uygun fiyat yapısı ile özellikle sporcuların yogun ilgisi ile karşılaşmış durumdadır. Tüm gainer markalarında oldugu gibi su yada süt ile karıştırılarak günde 2 yada 3 defa tüketime uygun bir üründür.

Vücuda gereken protein miktarının alınarak günlük ihtiyacının karşılanması için sporcular protein tozu tüketir. Protein tozları kas yapılanmasını besleyen ve destekleyen en önemli ham madde olma özelligini taşır. Protein tozu satın alınırken, özellikleri ve içerdigi degerler göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Saglık açısından kullanımı önerilen soya proteinleri buna en önemli örnektir. Piyasada satışı yapılan soya protein tozlarından örnek vermek gerekirse, dymatize iso 100 adlı suplement öne çıkan en iyi ürünler arasındadır. Dymatize firmasının çeşitli test ve aşamalardan sonra geliştirerek piyasaya sundugu, dymatize iso 100 protein, sporcuların ihtiyaç duydukları protein miktarını karşılamaktadır. Özellikle gün içerisinde 25 gr whey proteinin tüketilmesi kolestrol oranını düzenledigi gibi, kalp ve damar sağlığının korunmasına büyük etki saglar. Antremanlarda ihtiyaç duyulan yüksek enerji seviyesinin karşılanabilmesi için ise taurin maddesini bulunduran dymatize iso 100 protein tozu,hayvansal yag bulundurmaması glutan yada laktoz içermemesi nedeni ile kullanıma son derece uygundur. 2275 gram lık kutusu ile piyasaya sunulan dymatize iso 100 protein tozu, ortalama servis miktarı 73 olarak hesaplanmıştır.İçerisinde kas yapılanması için 20 ye yakın amino asit çeşidini bulundurdugu gibi kreatin monohidrat özelligi ile de çok satan protein tozları arasında yer alır. Fiziksel antreman öncesi ve sonrası su ile karıştırılarak tüketilmesi gerekmektedir.