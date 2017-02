Vücut Geliştirirken Beslenmenin Önemi

Yapmanız gereken kendinize uygun bir program belirlemek ve en önemlisi de beslenmenize dikkat etmektir. Beslenme konusunda belirli kurallara özen gösterdikten sonra fitness programınıza harfiyen uygulamanız kısa zamanda en iyi sonucu almanız için oldukça doğru bir yol olacaktır. Uygulayacağınız egzersizlerde devamlılık çok önemlidir. Bazı zamanlar spor yapıp bazı zamanlar yapmadığınızda bu istediğiniz hedeflere ulaşmanızı büyük oranda engellemektedir. Vücudunuzun sürekli olarak düzenli bir şekilde egzersiz yapması estetik ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanız için çok önemlidir. Her işte olduğu gibi fitnessda devamlılık istemektedir. Bu nedenle her zaman kendinizi motive etmeniz çok önemlidir. Bu konuda kendinize hedefler koymanız, aylık ve yıllık gelişimlerinizi not etmeniz sizi motive edecektir. Hatta belirli aralıklarla vücudunuzun fotoğrafını çekmeniz nasıl bir gelişim kat ettiğinizi gösterecek ve sizin daha azimli olmanızı sağlayacaktır.

Evde yada spor salonunda vücut geliştirirken beslenme düzeninde degişiklige gidilmesi ve karbonhidar, protein yönünden zengin degerlere sahip olan besinlerin tüketilmesi, kas ve hacim kazanım hızınızı arttıracaktır. Özellikle sporcu besin destek gıdaları adı verilen, bir başka degil ile suplement olarak tabir edilen bu destek ürünlerinin başında, yüksek oranda karbonhidar ve protein bulunduran dymatize super mass gainer adlı verilen gainer markası, saglıklı kütle artışını sagladıgı gibi içinde bulundurdugu amino asit zinciri yapısı ile de kullanılması gereken önemli ürünlerin başında yer almaktadır. Kas kütlelerini arttırmak isteyen sporcular dışında, kilo almak isteyen bireyler tarafından sıklık ile kullanılan dymatize super mass gainer, vitamin ve mineral yapısı ile vücudun direnç yapısını gün boyu koruması ile bilinir. Servis başına sundugu 1300 kcal oranı ve 52 gram lık protein destegi ile antreman tekrarlarının arttırılması ve yogun çalışma sürelerinin uzatılması hedeflenir. 19 gr şeker, 11 gr yag oranı ile öne çıkan dymatize super mass gainer, çinko,selenyum,magnezyum gibi önemli bileşenleri içerisinde bulundurur. Süt yada su ile harmanlayarak tüketilen bu ürün, kolay içilebilir özelligi ve gaz yapmama sebebi ile spor severlerin kullandıgı önemli markalar arasında yerini almıştır..kullanıcı yorumları ve fiyat performans degerleri karşılaştırıldıgında kullanılabilicek en iyi gainer markaları arasında bulunmaktadır.

Kas yapılanması ve enerji dengesinin arttırılması için kullanılabilicek bir başka suplement ise Scivation Xtend 384 Gr adı verilen bcaa markasıdır. Kompelx tarz da geliştirilen bir bcaa olma özelligini koruyan bu ürün, içeriginde bulundurdugu yüksek seviyeli bcaa miktarı sayesinde antreman sırasında ve sonrasında oluşan kas yıkımının önüne geçer. Glutamin destegi ile kasların hızlı toparlanma etkisini arttıran Scivation Xtend 384 Gr , servis başına 3500 mg losiz, 1750 mg izölösin ve 1750 mg valin amino asit çeşitlerini barındırır. Kas kırılmalarının önüne geçen glutamin amino asit miktarı ise 2500 mg seviyesindedir. Karbonhidrat, şeker ve yag oranların olmaması ürünün bir başka ekstra özelligidir. B6 vitamini sayesinde vücudun gün boyucu direnç yapısının koruması saglanır. Çeşitli aromalarda üretilerek satışa sunulan Scivation Xtend 384 Gr , kolay kana karışma özelliginin yanında, kolay içilebilir kıvamı sayesinde sporcular tarafından sıkça kullanılmaktadır. 384 gr lık ambajı ile 30 servislik kullanıma uygun bir suplement markasıdır.