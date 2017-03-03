WhatsApp hayat kurtardı !

Ukrayna uyruklu 2 kadını Zonguldak'ta başka erkeklerle ilişkiye zorladıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mağdur sıfatıyla duruşmada taraf olan yabancı uyruklu kadınlara ise halen ulaşılamadı.

İddialara göre, 20 Ekim 2015 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında İstanbul'daki Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliğine giden 32 yaşındaki Natalia Z., 27 yaşındaki kız kardeşi Anastasia H. ve 21 yaşındaki arkadaşı Alexandra C.'nin tecavüz amaçlı kaçırıldıklarını ve Devrek ilçesine götürüldüklerini söyleyerek yardım istedi.

WhatsApp'tan yardım istemiş

Natalia Z., kaçırılma olayını kız kardeşinin kendisine WhatsApp üzerinden mesajla ilettiğini söyledi. WhatsApp'tan gelen konum bilgisi ile fotoğrafları inceleyen ekipler, Devrek ilçesindeki bir eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evde kaçırıldıkları iddia edilen Anastasia H. ve Alexandra C.'yi bulan ekipler; evde bulunan şüpheliler ile başka bir şüpheliyi de farklı adreste gözaltına alındı.

Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağdurlara ulaşılamadı

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 5 sanıktan yalnızca H.A. hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan H.A.'nın başka bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Geçen duruşma, kaçırıldıkları ve tecavüze uğradıkları iddia edilen Alexandra C. ve Anastasia H.'nin dinlenilmesi ertelenmişti. Yabancı uyruklu mağdurların adres tespitlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'nden yurt içi ve yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edilmesi istendi.

Duruşma; mağdurların adres tespitinin yanı sıra sanık H.A.'nın da ifadesinin alınması için 1 Haziran 2017 tarihine ertelendi.

Elektroşokla zorla ilişki

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede ise, 5 şüphelinin hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Zanlılar T.Ç., H.A., V.Ç. ve F.Ç. hakkında "nitelikli cinsel saldırı', "silahla birden fazla kişi tarafından cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', İ.A. hakkında ise "suça yardım etmek'ten dava açıldı.

İddianamede şüpheli H.A.'nın F.Ç.'ye ait araç ile yanına V.Ç. ve T.Ç.'yi de alarak yabancı uyruklu iki kadını İstanbul'da bir ormanlık alana götürdükleri, T.Ç.'nin yabancı uyruklu kadınların telefonlarını, sim kartlarını ve pasaportlarını ellerinden alarak aracın torpido gözüne koyduğu ve olay yerinden ayrıldığı, şüpheli H.A.'nın ise şok cihazını kullanarak zorla önce Alexandra C., ardından da Anastasia H. ile birlikte olduğu yer aldı.

İddianamede ayrıca V.Ç.'nin de Alexandra C. ile birlikte olduğu, sabaha doğru T.Ç. ve F.Ç. ile birlikte Devrek ilçesine geldikleri, burada yalnız yaşayan İ.A.'nın evine giderek zorla ilişkiye girdikleri de yer aldı.

Anastasia H.'nin cep telefonu ile çevrenin fotoğraflarını çekerek İstanbul'da ikamet eden ablası Natalia Z.'ye göndermesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi. Evde yapılan aramada ise ele geçirilen yarı otomatik tabanca ve ekleri, av tüfeği, şok cihazına el konuldu.