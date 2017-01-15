WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT !

Whatsapp kullananlar dikkat !

1 milyarın üzerinde kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi.

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1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta tespit edilen güvenlik açığı, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından da dile getirildi. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

WhatsApp, Telegram'dan sonra uçtan uca şifreleme sistemini kullanarak kullanıcı güvenliği artırdığını duyurmuştu.

Geride bıraktığımız günlerde, güvenlik uzmanlarının WhatsApp üzerinde araştırma yaptığını ve şifreleme sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulduğunu ifade etmiştik. Güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından fark edilen bu açıkta, WhatsApp şifreleme sisteminde gönderilen mesajların başkası tarafından okunabildiğine işaret ediliyordu.

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Söz konusu güvenlik açığına BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da vurgu yaptı. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

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Dr. ÖMER FATİH SAYAN ✔@ofatihsayan

WHATSAPP,uçtan uca şifrelenen MESAJLARINIZI "gerektiğinde"OKUYABİLİYOR. Cihazın hafızasında saklanan bir "anahtar"yardımıyla ŞİFRE ÇÖZÜLÜYOR

WhatsApp'taki bu güvenlik açıkları karşısında uzmanlar yerli mesajlaşma uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Hatta geçtiğimiz aylarda düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Kamunet projesinin geliştirildiğini açıklamıştı. Başbakan Yıldırım, siber tehditlere karşı mücadelede yeni eylem planı üzerinde çalışıldığını ve kamu verilerinin Kamunet ile çok daha güvenli olacağını ifade etmişti.

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