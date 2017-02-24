Whatsapp kullanıcılarını isyan ettiren güncelleme

Whatsapp'ın son güncel sürümüyle tüm kullanıcılara sunulan Hikayeler özelliği Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların 24 saat süresince fotoğraf ve video görüntülerini Whatsapp üzerinden arkadaş listesine paylaşabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu durum pek çok kullanıcının yoğun eleştirisine hedef olmuş durumda. Google Play Store'da Whatsapp'ın bu güncellemesinin ardından pek çok kullanıcı en düşük puan olan bir yıldız verirken, sosyal medyada da kullanıcılar Whatsapp'ın yeni halinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Whatsapp'a Instagram'a aylar önce gelen Hikayeler özelliği geldi. Eğer siz de kendi hikayenizi paylaşmak istiyorsanız izleyeceğiniz yöntem şu: Örneğin iPhone kullanıyorsanız önce Whatsapp'a girin; ardından ayarlar menüsüne ulaşın. Ayarlar menüsünün hemen solunda bulunan Sohbetler, Kamera kısımlarını da atlayın ve Durum yani Status kısmına girin. İşte Whatsapp'ın Hikayeler özelliği tam olarak da burada ayarlanıyor.





Hatta Hikayeler özelliğini bu kısımdan kullanabildiğiniz gibi, arkadaşlarınızın paylaştığı görüntüler de yine bu bölümde yer alıyor.



'Ekle' butonuna dokunmanız halinde 24 saat içinde yok olacak görüntülerinizi Whatsapp rehberinizle anında paylaşabiliyorsunuz.



KULLANICILAR İSYAN ETTİ



Whatsapp'ın yeni halini görenler, Hikayeler özelliğini beğenmediği gibi, yıllardır kullanımda olan Favori sekmesinin kaybolmasının kendileri için sinir bozucu bir durum olduğunu kaydetti. İşte Ekşi Sözlük'te konuyla ilgili dikkat çeken yorumlar:



- favoriler gitmiş de yerine ne gelmiş ki.. olm ben her seferinde kocaman listeyi seçip isim mi arayacağım... favoriler candı yahu (soyasoslukusuzumu)



- adam snapchat'i alamadı tüm teknolojilerini snap gibi yaptı. bu kadar özenti bu kadar ezik olunur. (mazhar fuat ilkan)



- şu anda hayatımda gördüğüm en rezil güncellemeye imza atmıştır. uygulama olarak favoriler ve rehber kısmı gitmiş yerine eşşek kadar bir kamera logosu ve durum denen zımbırtı eklenmiştir. gif miş bi şeylere bulaşmıştır. (kabin basinci)



- eski haline nasıl dönüleceğini bilen birisi lütfen yeşillendirsin zira kusucam bu halinden (lineerkavun)



- dayak yemeyeceksem; yeni güncellemesini beğendiğim uygulamadır. daha pratik kullanılabilir hale geldi böylece hikayem olayı. tasarım olarak da çok kötü durmamış. (ulsi)



- son guncellemeyle birlikte ses kaydı yollamalarini aksatan saçma sapan uygulama. 2 dakikalık ses kaydediyorum mesela, gönderdikten sonra 3 saniyelik boş bir içerik olarak yansıyor. (kaya)