WhatsApp mesajlarınız tehlike altında

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yazdıklarınız tehlike altında olabilir.



The Guardian'ın haberine göre, WhatsApp'ın mesajları şifreleme sisteminde bir güvenlik açığı ortaya çıktı.



Güvenlik açığı uzmanları, şifreleme sistemindeki açığın ifade özgürlüğü önünde büyük bir tehdit olduğu konusunda uyardı.



Açık, California Üniversitesi'nde güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından bulundu. Boelter, "Bir hükümet kuruluşu WhatsApp'tan mesajlaşma kayıtlarını açıklamasını talep ederse, anahtarlardaki değişiklikler nedeniyle etkili bir şekilde erişim izni verebilir" açıklaması yaptı.

İnsan hakları örgütü European-Bahraini Organisation for Human Rights'tan Steffen Tor Jensen da Boelter'ın iddiasını doğruladı. Jensen, "WhatsApp, cihazlar çevrimdışı iken güvenlik anahtarlarını çevirmeyi etkin bir şekilde sürdürüp, mesajı yeniden gönderebilir. Bu da kullanıcıları değişiklikle ilgili haberdar etmeksizin son derece güvensiz bir platform sağlar"dedi.

Ortaya çıkan güvenlik açığı, dünya genelinde kullanılan uygulama genelinde gönderilen mesajların gizliliğini sorguluyor.



Facebook, yazılanların bir başkası tarafından görülemeyeceğini savunuyor.



Whatsapp, yazışmaları şifreleme teknolojisi ile kriptonize ederek gönderip, alıyor. Uçtan uca şifreleme iki kişinin mesajlaşmalarının sadece bu iki kişinin görmesine izin veren güvenli iletişimi olanak tanıyor.



WhatsApp, kullanıcılarının mesaj ekranlarında şifrelemeye ilişkin bilgiyi paylaşıyor.

