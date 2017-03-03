Whatsapp sil baştan yenileniyor !



2.17.86 beta versiyonuyla gelen özellikle listenizdeki kişilerle ilgili yaptığını sohbetlerle ilgili daha fazla detaya ulaşacaksınız. Örneğin iki kişi arasında kaç fotoğraf, kaç video paylaşıldığı gibi.



Ayrıza 'Size' (Boyut) adıyla yeni bir sekme de geldi. Bu sekme kullanıcılara kişilerle yaptığınız konuşmaların telefonunuzda ne kadar yer kapladığını gösterecek. Yani paylaştığınız fotoğraf, video gibi medyaların toplam boyutunu gösterecek.



Yeni özelliklere şimdilik sadece Windows 10 Mobile ve Windows Phone 8.1 platformunu kullananlar beta kullanıcıları ulaşabiliyor.