Whatsapp tepkilere dayanamadı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından WhatsApp'ten geri adım geldi.

25 Şubat'tan itibaren gelecek olan yeni güncellemenin ardından "yazılı ve emojili durum güncelmemesi" geri geleceği yönünde sinyaller var.

Whatsapp'ın son güncel sürümüyle tüm kullanıcılara sunulan Hikayeler özelliği Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların 24 saat süresince fotoğraf ve video görüntülerini Whatsapp üzerinden arkadaş listesine paylaşabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu durum pek çok kullanıcının yoğun eleştirisine hedef olmuş durumda. Google Play Store'da Whatsapp'ın bu güncellemesinin ardından pek çok kullanıcı en düşük puan olan bir yıldız verirken, sosyal medyada da kullanıcılar Whatsapp'ın yeni halinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.