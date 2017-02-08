WHATSAPP YENİ BİR BİLDİRİM GÖNDERECEK

Whatsapp yeni bir bildirim gönderecek

Son Whatsapp güncellemesinde, kişilerin durum güncellemeleri de bildirim olarak gönderilecek.

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Facebook'tan farklı olarak, Whatsapp'da kişinin durumunu güncellemesi, o kadar büyük bir olay değil. Çünkü herhangi bir değişiklik olduğunu görmek için kişinin profiline girip bakmamız gerekiyor. Bununla birlikte, bazı insanlar muhtelif zamanlarda değişiklikler yapmaktan hoşlanıyorlar ve birilerine mesaj yollama kaygısı güdebiliyorlar. İyi haber şu ki, yakında yapılacak olan Whatsapp güncellemesinde, durum güncellemelerini bildirim olarak alabileceğiz. 
 
WABetaInfo tarafından gönderilen bir tweet'te konuya dair bir açıklama getiriliyor. WABetaInfo'ya göre, en yeni Whatsapp beta sürümünde, durum güncellemelerinin yakında uyarılarla birlikte geleceği anlaşıldı. Bu, bir kişinin durumunu her güncellediğinde bize haber verileceği anlamına geliyor. İyi yönünden bakacak olursak, insanların toplantıda mı, iş üstünde mi ya da müsait durumdalar mı vs. anlamak için yararlı bir özellik olabilir.
 
Diğer yandan bunun bir de kötü tarafı var. Ülkemizde insanların çoğu Whatsapp güncellemelerine özlü söz yazıyor. Günde birkaç kez değiştirebildiklerini düşünürsek, sürekli bildirim almak rahatsız edici olabilir. Bu yüzden bildirimlerin açılıp kapatılabilmesi bize büyük rahatlık sağlayacaktır. 
 
WABetaInfo'ya göre, varsayılan olarak bu özellik kapalı olarak gelecek. Bildirim almak isterseniz ayarlar bölümünden açmanız gerekiyor. Bu güncellemenin ne zaman geleceğini henüz bilmiyoruz, ama kullanıcılar tarafından takdir edileceğini tahmin ediyoruz.
 

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