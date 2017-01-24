WhatsApp, yeni özellikler ile güncellendi

WhatsApp, bugün iOS platformundaki uygulamasını güncelleyerek yeni özelliklerini iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. WhatsApp 2.17.1 sürümü ile gelen yenilikler sayesinde uygulama artık daha kullanışlı bir hale gelmiş durumda. Medya dosyaları odaklı bu güncelleme, WhatsApp kullanıcılarının çok hoşuna gidecek gibi görünüyor.

WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler



- Artık bağlantınız olmasa bile mesajı gönder tuşuna dokunabilirsiniz. Telefonunuz yeniden bağlandığında mesajlarınız sırasıyla gönderilecektir.



- Yeniden tasarlanan veri kullanım ekranı sayesinde telefonunuzun depolamasını daha rahat yönetebilirsiniz. Örneğin belirli bir sohbetteki videolar gibi belirli mesaj tiplerini temizleyebilirsiniz (Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı > Disk Kullanımı)



- Artık tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderebilirsiniz.



Şimdi aynı güncellemelerin Android için de yayınlanması bekleniyor.