Whatsapp'ta beklenen güncelleme

Yaklaşık 8 yıl önce yayınlanan WhatsApp, piyasaya ilk çıktığında çok basit ve işlevsel olmayan bir mesajlaşma uygulamasıydı. Yayınlandıktan birkaç yıl sonra SMS'in hükümdarlığına son veren bu uygulama, 8 yılda pek çok yeni özelliğe kavuştu ve artık akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezi oldu. Günümüzde bazı telefonlarda WhatsApp yüklü geliyor, yüklü olmasa bile kullanıcı tarafından ilk indirilen uygulama WhatsApp oluyor.



WhatsApp ilk yayınlandığında durum bölümü oldukça basitti. Kişinin ne durumda olduğunu gösteren bu özellikte “Müsait, Meşgul, Okulda, İşte, Pil bitmek üzere…” gibi ifadeler yer alıyordu. İşte WhatsApp'ın bu özelliği artık sil baştan değişiyor.



Bildiğimiz üzere Facebook, bünyesinde olan tüm sosyal medya platformlarına Snapchat özellikleri getiriyor. 2014'te 19 milyar dolar karşılığında Facebook'un bünyesine geçen WhatsApp'a da artık Snapchat benzeri durum özelliği geliyor. Kullanıcılar artık durumlarını basit kelimelerle değil görüntülerle ifade edecek. Fotoğraf, video ve GIF'lerle paylaşılacak durumlar, 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak. Ayrıca bu durum paylaşımları da tıpkı mesajlaşmada olduğu gibi uçtan uca şifrelemeli olacak. Bu da WhatsApp'ın hanesine artı puan olarak yazılıyor.



WhatsApp'ın yeni özelliğinin dağıtımına bugün başlandı. Güncelleme ülkemizde henüz yayınlanmadı. Fakat birkaç gün içinde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.



ABD'de eski Yahoo çalışanları tarafından 2009'da kurulan WhatsApp bugün en popüler mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Her gün WhatsApp üzerinden 50 milyarı aşkın kısa mesaj, 3,3 milyar fotoğraf, 760 milyon video ve 80 milyon GIF gönderiliyor. Bu kullanım rakamının farkında olan Facebook ise uygulamayı her daim güncel tutmak için platforma sürekli yeni özellikler getiriyor.