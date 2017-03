WhatsApp'ta sahte hesap şoku !

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatApp'ın, son getirdiği yenilik kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu. Söz konusu olay üzerine uygulama mağazalarındaki puanında düşüş yaşayan mesajlaşma platformu, sahte hesaplarla puanını düzeltmeye kalkıştı.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılarını memnun edebilmek için birçok yeniliği kullanıcılarına sunmaya çalışıyor. Fakat en son devreye aldığı Snapchat benzeri durum özelliği kullanıcılarını bir hayli kızdırmıştı. Birde üzerine WhatsApp'ın sanıldığı kadar güvenli olmadığı ortaya çıkınca kullanıcıların mesajlaşma platformuna olan güveni bir hayli sarsılmış gibi görünüyor.

Söz konusu olayların etkileri Google Play Store'a da yansımış durumda. 1,2 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın değerlendire puanında Google Play Store'da hızlı bir düşüş yaşadı. 4.4 olan değerlendirme puanı 22 Ocak ve 21 Mart arasında 3.4 puana kadar düştü. Rakiplerinin karşısında geride kalmak istemeyen mesajlaşma platformunun durumu düzeltmek için sahte hesaplarla atağa geçtiği iddia ediliyor. Ayrıca son dönemde uygulamaya yapılan yorumlarda da bir tuhaflık göze çarpıyor. Google Play Store'daki WhatsApp uygulamasının altına yapılan yorumlar arasında “Grafikler şahane!” veya “Harika bir oyun.” tarzında enteresan yorumlar yer alıyor. Dünyanın en çok bilinen mesajlaşma platformunun altına paylaşılan bu yorumlar görenlerin dikkatinden kaçmıyor. İddia edilen durum düşünüldüğünde ise söz konusu durum gerçekse ne kadarının sahte hesap olduğu bilinmiyor. Tahmin edilenden fazla sahte hesap çıkma ihtimali değerlendiriliyor.



Bildiğimiz üzere WhatsApp, 2 yılı aşkın süre önce Web uygulamasını geliştirdi. QR kodunun taranmasıyla aktif olan ve bilgisayardan erişilebilen WhatsApp, özellikle işyerlerinde kullanımı kolaylaştırıyor. Fakat bir süre sonra bu uygulamanın güvenlik zafiyetine yol açabileceği gündeme geldi. Hemen akabinde WhatsApp, uçtan uca şifreleme yöntemiyle güvenliğin artırıldığını duyurdu. Gelgelelim art niyetli kişiler, her zaman her türlü güvenlik önlemini aşmanın bir yolunu buluyor. Yazılım şirketi Check Point, bu zamana kadar WhatsApp ve Telegram'da kullanılan hackleme yöntemini deşifre etti. Yukarıdaki videoda da görüldüğü üzere art niyetli kişi, karşı tarafa video gönderiliyor. Videoya tıklayan kurban ise her şeyden habersiz bir şekilde tüm hesap bilgilerini karşı tarafla paylaşmış oluyor. Bu hackleme yönteminde sadece video değil, fotoğraf, ses dosyası ilgi çekici paylaşımlar da yapılıyor. Check Point uzmanları bu yöntemle birlikte bu zamana kadar çok sayıda hesabın çalındığını açıkladı. Neyse ki yayımlanan son güncellemelerle birlikte bu açık kapatıldı. Yani hackerların bu yöntemi şimdilik işe yaramıyor. En azından farklı bir metot geliştirilene dek… Yine de bilinmeyen kişilerden gelen fotoğraf ve videolara karşı temkinli davranmak gerekiyor.

Bu olaya ilişkin WhatsApp'tan gelen resmi açıklamada ise firma söylenen iddiaları kabul etmiyor. Olaya ilişkin şirket şu açıklamada bulunuyor.



“1,2 milyar kullanıcıya verdiğimiz hizmeti daha iyi hale getirmek için çabalıyoruz. Sahte değerlendirmelere ayıracak zamanımız yok. Problem için Google ile iletişime geçtik. Sorunun kaynağını bulmaya çalışacağız.”