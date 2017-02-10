Whatsapp'ta şifresini unutan yandı

Buna göre whatsapp'ınızı telefonunuza gelecek 6 haneli kod olmadan kimse aktive edemeyecek. Kasım ayından bu yana test edilen özellik iOS, Android ve Windows'a gelecek.



İki adımlı doğrulamayı aktifleştirmek için Ayarlar'dan Hesap'a girip oradan da İki Adımlı Doğrulama (Two Step Verification)'ı etkinleştirmeniz yeterli olacak. Bu özellik etkinleştirildiğinde uygulama size bir e-posta gönderecek ve doğrulama yapmanız gereken sekme açılacak. Yapmanız gereken e-postayla gelen kodu buraya girmek.



Telefonun sahibi dışında kimse bu doğrulama işlemini yapamayacağından WhasApp'te güvenliğiniz artmış olacak. Dilerseniz iki adımlı doğrulamayı etkisiz hale getirmeniz de mümkün. Üstelik bunu WhatsApp'sız da yapabileceksiniz.



Böylece telefonunuz kaybolduğunda ve çalındığında WhatsApp konuşmalarınıza erişimi uzaktan engelleyebileceksiniz.

