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WHATSAPP'TA SİNİR BOZAN GÜNCELLEME

WhatsApp'ta sinir bozan güncelleme

WhatsApp'taki yeni güncellemeyle birlikte Web WhatsApp'a girenler, telefonda kaldırılamayan bir bildirimle karşılaşıyor.

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android platformunda yaptığı yeni güncellemeyle birlikte birçok kullanıcıyı rahatsız eder hale geldi. Son güncellemeyle birlikte Web WhatsApp'a giriş yapıldığında, telefonun bildirim ekranında 'WhatsApp Web şu an aktif' uyarısı görünüyor.
 
İlk başta çok umursanmayan bu bildirim, zaman ilerledikçe can sıkıcı olabiliyor. Zira bu bildirimi kaldıramıyorsunuz. WhatsApp Web oturumu açık olduğu sürece, söz konusu bildirim telefonun bildirim ekranında en üstte sabit kalıyor. Bu nedenle diğer uygulamalardan gelen bildirimleri gözden kaçırabiliyorsunuz.
 
 
Bildirimin üstüne tıkladığınızda, oturumun hangi bilgisayarda aktif olduğunun bilgileri gösteriliyor. Bildirime üstüne basılı tuttuğunuzda ise WhatsApp bildirim ayarlarıyla karşılaşıyorsunuz fakat buradan da Web bildirimini kapatamıyorsunuz. Kullanıcılar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Android'e gelecek güncellemeyle birlikte bu özelliğin kaldırılmasını istiyor.
 

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