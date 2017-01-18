Whatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yıl

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski komiser yardımcısı Nurdan Özdemir'in WhatsApp'taki mesajları için 15 yıl hapsi istendi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski komiser yardımcısı Nurdan Özdemir hakkında Diyarbakır Cunhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame doğrultusunda 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İddianamede, Özdemir'in darbe gecesi WhatsApp'ta meslektaşlarının bulunduğu gruba attığı mesajdaki, "Kızlar gözümüz aydın, darbe oldu, koltuklarımızı askerlere veriyoruz, 80 öncesi gibi, bu darbe bize değil hükümetedir, darbe için şartlar oluşmuştur, hükümet bunu hak etti, bu hükümet ancak darbeyle gider" ifadeleri yer aldı.