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WİKİLEAKS BELGELERİNDE İSTİHBARAT OYUNU

Wikileaks belgelerinde istihbarat oyunu

Wikileaks belgelerinde göre CIA, son Fransız seçimlerinde casusluk faaliyetinde bulundu

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Fransa’da çıkan Liberation gazetesi ve haber sitesi Mediapart, Wikileaks belgelerine dayanarak verdiği haberde, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütünün (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), desteğiyle Fransa’da 2012 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili casusluk faaliyeti yürüttüğünü yazdı.

Wikileaks belgelerine dayandırılarak verilen haberde, CIA’in seçimlerden önce adaylarla ilgili önemli casusluk faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

Siyasi partilerin ve adayların, CIA’in ajanları tarafından izlendiği ve teknik takibe alındığı belirtilen haberde, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2012 yılında yeniden seçimi kazanamayacağı tahmininde bulunan CIA’in, Sarkozy’nin danışmaları ile gizli görüşmeleri ile diğer adaylarla ilgili yorumlarının kayıt altına alındığını gösteren belgeler bulunduğu vurgulandı.

Sarkozy’nin stratejik seçim planlarına CIA tarafından ulaşıldığına değinilen haberde, yine Sarkozy’nin partisi içinde bu planlara yönelik yorumların ABD’deki siyasi karar mekanizmalarının seçim sonucunu değerlendirmeleri için rapor haline getirildiği ifade edildi.

Adayların ABD ile ilgili siyasi görüşlerinin CIA raporlarında yer aldığına işaret edilen haberde, adayların mali kaynaklarının da ayrıntılı bir biçimde gizli servisin takibi altında olduğu belirtildi.

Liberation ve Mediapart, CIA’in söz konusu operasyonlarına 10 Kasım 2011’de başlayıp, 2012 yılında Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen iki turlu seçimin ardından da bir süre devam ettiğini kaydedildi.

AA
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