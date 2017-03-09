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WİKİLEAKS'İN KURUCUSUNDAN YENİ AÇIKLAMA

Wikileaks'in kurucusundan yeni açıklama

Wikileaks internet sitesinin kurucusu o belgelere özel erişim sağanacağını açıkladı.

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Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange,  ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) dünya çapında yürüttüğü siber  operasyonlardan etkilenen teknoloji şirketlerine, Wikileaks'in önceki gün  yayımladığı CIA'in siber operasyonlarda kullandığı yöntemlerin yer aldığının  ileri sürüldüğü belgelere özel erişim sağlanacağını söyledi.

Assange, Wikileaks'in önceki gün yayımladığı belgelerle ilgili  Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"Wikileaks'in elinde çok daha fazla bilgi var." diyen Julian Assange,  Wikileaks'in son yayımladıklarıyla, "CIA'in, siber saldırı cephanesinin  kontrolünü kaybettiğini" iddia etti.

Assange, CIA'in siber operasyonlarından etkilenen teknoloji  şirketleriyle çalışma kararı aldıklarını bildirerek, "CIA, teknoloji  şirketlerinde muhtemelen milyar dolarlık hasar bıraktı. Karşılaşılan sorunların  tamir edilmesi için elimizdeki bazı teknik detaylara ulaşabilmeleri kapsamında bu  şirketlere özel erişim izni vermeye karar verdik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hacklendiği yönündeki iddialara da değinen  Julian Assange, Wikileaks'in yayımladığı belgelerde bu yönde bir içerik  bulunmadığını aktarırken, ancak Trump'ın cep telefonuyla yaptığı iletişimlerinin  saldırıya açık olduğu uyarısında bulundu.

Trump hayranı Farage'dan Assange'a ziyaret iddiası

Bu arada İngiliz basını, Trump'a hayranlığı sebebiyle bazı kesimler  tarafından "Trump'in elçisi" olarak tanımlanan İngiliz siyasi Nigel Farage'ın  bugün Assange'ın kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği binasından ayrılırken  görüntülendiğini yazdı.

Elçilik kapısında görülmesi nedeniyle Farage'ın Assange'a ziyarette  bulunduğunu iddia eden ada basını, bir gazetecinin Assange'ı ziyaret edip  etmediği yönündeki sorusuna Farage'ın, "Nereye gittiğim ve kiminle görüştüğümü  asla kimseye anlatmam." cevabını verdiğini aktardı.

Dünyanın gözü son günlerde Julian   Assange'ın üzerindeyken Nigel  Farage'ın elçilikte görülmesi, dikkatleri Trump-Assange arasındaki bir iletişim  potansiyeline çekti. Assange ile Farage arasında herhangi bir bağlantı yok, ancak  Farage, Trump hayranlığıyla biliniyor.

İngiltere'deki AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık  Partisinin (UKIP) eski lideri Farage, ABD başkanlığına seçilen Trump'la görüşen  ilk İngiliz siyasetçi olmuştu. ABD'nin New York kentinde gerçekleşen görüşme,  adada tepkiyle karşılanmıştı.

Seçim kampanyası sürecinde Trump'a destek veren ve seçim günü ABD'de  bulunan Nigel Farage, "Sonunda ülkemizi seven ve Brexit sonrası değerlerimizi  anlayan bir başkanımız oldu." demişti.

İngiltere'deki göçmen karşıtı kesimler Farage'ın, "İngiltere'nin  Washington elçisi olarak atanması" önerisinde bulunurken, bu durum İngiliz  hükümetinde rahatsızlığa neden olmuştu.

Assange, geçen kasım ayında hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili  Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sorgulanmıştı. Sorgu günü elçilik önünde  düzenlenen Assange'a destek gösterisinde, o hafta ABD Başkanlığını Obama'dan  devralacak Donald Trump'a, "Julian  Assange'ı affetmesi" çağrısında bulunulmuştu.

Trump, seçim kampanyası sürecinde "Wikileaks'e aşığım" demişti.  Wikileaks'in, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton ile bağlantılı bazı  belgeleri sızdırmasıyla, Demokrat Partinin başkanlık kampanyası olumsuz  etkilenmişti. Trump, Assange'ın bu eylemle demokrasiye katkıda bulunduğunu  söylemişti.

Wikileaks, önceki gün yayımladığı "Vault 7" adını verdiği arşivde yer  alan belgelerin, bugüne kadar CIA'den sızdırılan en hacimli arşivi teşkil  ettiğini savunuyor. Yayımlanan belgelere göre, CIA'in İngiliz istihbarat servisi  MI5'le birlikte geliştirdiği bir araç, "Samsung" marka akıllı televizyonları  kapalı olmadığı halde kapalı gösteriyor, ancak televizyon bir dinleme aracına  dönüşmüş oluyor. Televizyonun kaydettiği ortam sesleri daha sonra otomatik olarak  internet üzerinden CIA'ya gönderiliyor. Mobil telefonlar ve bilgisayar işletim  sistemlerine de sızan CIA, kullanıcıların yerlerinden konuşmalarına kadar pek çok  veriye gizlice ulaşabiliyor.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge  semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, 2012 yılında Avustralya vatandaşı Julian    Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar  vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından, 2012 yılının Haziran  ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski  bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda  ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna  duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul  etmişti.

AA
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