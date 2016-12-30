Amerikan yapımı ve aynı zamanda aksiyon, macera türünde olan Wonder Woman izle filmi merakla beklenen ve bunların yanında oldukça yüksek bütçe ile çekilmiş olan filmler arasında yer alıyor. Konusu ve film hakkında biraz daha bilgi vermek gerekirse hemen bazı bilgileri sizlere aktarabiliriz. Öncelikle bu filmin yönetmen koltuğunda 2003 yılında yapmış olduğu ve ardından ise uzun metrajlı hale getirmiş olduğu yapımları ile bilinen Patty Jenkins vardır. Senaryosu konusunda ise Allan Heinberg ve Geoff Johns filmi kaleme almış olan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Filmin aynı zamanda süper kahramanı olarak kabul edilen kadını olan kişiyi ise Gal Gadot canlandırmaktadır. Konusu ise son derece ilgi çeken ve aynı zamanda da farklı olan konular arasında yer alıyor. Amazon prensesi olan Price, dünyayı adeta yeniden keşfetmek ister ve tropik olan toprakları da geride bırakıp, demir ve de camın hüküm sürmüş olduğu dünyamıza adım atar. Birçok insandan farklı olan yetenekleri ve aynı zamanda kıvrak zekası olan kahramanımız Cennet Adası üzerinden farklı olan yerlere doğru gitmeye başlayacaktır. Farklı ve aynı zamanda da son derece özel bir film arayan kişilerin en popüler olacak olan filmleri arasında yer aldığını da hemen belirtmek gerekiyor. Sizlerde bu filmi izleyebilir ve keyifli olan şekilde zaman geçirebilirsiniz. Sizlere şimdiden iyi seyirler demek isteriz.

Resident evil 6

Özellikle de seri filmler arasında yer alan bu filmin 5.serisinde hayatta kalan tek bir kişi kalmıştır. Alice, sağ kalmasına ve aynı zamanda birçok yıkımdan da kurtulmasına rağmen şimdi çok daha sıkıntılı ve aynı zamanda da büyük bir sorun ile karşı karlıya kalacaktır. Serinin 5.filminde sizlerinde bildiği gibi özellikle de zombilere karşı vermiş olduğu oldukça büyük bir savaş vardır. Buradan sağ kurtulmuş ve artık yeni bir hayata başlamak istemektedir. Ancak serinin bu filminde kabusun başlamış olduğu yere yani Kovan şehrine geri dönmek zorunda kalacaktır. Aynı zamanda filmde yer alan bir şirket, kıyametten kurtulmuş olan son kişileri de yok etmek ister. Bu yüzden de gerekli olan şekilde yok edecek olan kişileri bir araya getirmeye karar verir. Zamana karşı son derece hızlı bir yarış içinde olacak olan kahramanların en büyük amacı ise işte bu öldürülmesi gereken kişileri korumak olacaktır. Etkileyen senaryosu ve aynı zamanda muazzam olan çekim teknikleri ile sizlerde bu filmi izleyebilir ve son derece de keyifli olan şekilde zaman geçirebilirsiniz. Yakın zaman için yayında ve sinemada olması beklenen filmin aynı zamanda büyük bir bütçe ile çekildiğini de özellikle belirtmek gerekiyor. Film aynı zamanda Resident evil 6 olarak sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinin son filmi olarak da kabul edilir. Amerikan yapımıdır ve aksiyon türündedir.

Yeni Nesil Ajan 3

Özellikle Vin Diesel hayranlarının merakla beklediği ve son derece de kaliteli olan Yeni Nesil Ajan 3 izle filmi hakkında hemen kısaca bilgi vermek gerekirse bazı bilgileri söylemek isteriz. Filmin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso vardır, aynı şekilde de senaryosunu kaleme alan kişi olarak da D.Brancato ismini görebiliriz. Casusluk ve aynı zamanda gerilim konusunda yer alan filmler arasında yer aldığını da hemen eklemek gerekiyor. Film aynı zamanda diğer serilerde de olduğu gibi yine oldukça heyecanı bol ve macera dolu olan bir film olarak biliniyor. Bu filmde ise sporcu iken devlet ajanı olmuş olan kişinin yani Vin Diesel’in kendi kendini bilmeden göndermiş olduğu sürgüden dönüşünü anlatmaktadır. Pandora’nın kutusu olarak da bilinen son derece tehlikeli olan bir silahı ele geçirmek bu kişinin görevi olacaktır. Heyecan arayan ve özellikle de macera seven kişilerin bu filmi mutlaka izlemesi gerekiyor. Komplo dolu olan, son derece kaliteli olan bu filmi sizlerde her zaman takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Amerikan yapımı olan filmin aynı zamanda ilk 2 serisi de yine en çok takip edilen filmler arasında yer alıyor. Fantastik, bilim kurgu tarzında film arayan kişilerin tercihi bundan sonra özellikle de bu film olacaktır. Bir yandan da kaliteli olan çekim sahneleri de vardır. Sizlere şimdiden heyecanı bol olan bu film için iyi seyirler demek isteriz.