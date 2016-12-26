Yaban hayatına dokunan yandı

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Batman ve Bingöl'de, yılın 11 ayında kaçak avlandığı belirlenen 326 kişiye, 463 bin 368 lira ceza uygulandı.

Av ve yaban hayatını yaşam alanlarıyla korumayı, bu kaynakları gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kaçak avcılara fırsat vermiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman genel müdürlükleri başta olmak üzere jandarma, polis, muhtar ve fahri av müfettişlerinin de destekleriyle, kaçak avlananlarla etkili mücadele yürütülüyor.

Alandaki çalışmaların yanı sıra sosyal medyayı inceleyen ekipler, burada yayınlanan yasa dışı av görüntülerini tespit edip, kabahatliler hakkında yasal işlem yapıyor.

Bölgede de etkin çalışma yürütülüyor

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Batman ve Bingöl'de, keklik, saka, yaban ördeği, tavşan, yaban domuzu, yırtıcı kuş, ceylan, karaca, yaban keçisi, bıldırcın, çulluk gibi hayvanları kaçak avladığı belirlenen 326 kişiye, 463 bin 368 lira ceza kesildi.

Bingöl ve Batman'da ise nesli yok olma tehlikesi altında bulunan, korunan bitki türleri arasında yer salan salep orkidesi soğanını söken 8 kişiye, 329 bin 565 lira idari ceza verildi.

Bu ceza, Çevre Kanunu'nun "Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır." hükmü gereğince uygulandı.

18 bin öğrenci bilgilendirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürü Ercan Turan, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaban hayvanı nesillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Yaptırımlarımızın sebebi, yaban hayvanlarının neslini korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamaktır. Amacımız hayvan katliamını önlemektir. Kurumumuz bünyesinde av meraklılarına eğitimler veriyoruz. Yeni nesilleri de bu anlamda eğitiyoruz. Batman'da 56 okulda 18 bin öğrenciye bu konuda eğitimler verdik. Eğitim alanlara da avlanma konusunda belli limitler getiriyoruz. İsteyen istediği şekilde hayvanları avlayamayacak, aksi takdirde cezai işlem uyguluyoruz."