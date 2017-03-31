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YABANCI UYRUKLU KADINLARI FUHŞA ZORLAMIŞLAR

Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlamışlar

Yalova polisi, Özbekistan ve Ukrayna'dan getirilen 6 kadını fuhuş yapmaya zorlayan şebekeyi çökertti.

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İnsan ticareti ve fuhşa aracılık suçlaması ile gözaltına alınan M.D'nin ifadesinden yola çıkan polis, N.M. adlı Özbekistan uyruklu kadına ulaştı. Kadın, zorla para karşılığı fuhuş yapmaya zorlandığını itiraf etti. Bunun üzerine operasyon başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.D, O.S, Y.E. ve A.A. adlı şahısları gözaltına aldı. 4 ikamete yapılan baskınlarda Ukrayna uyruklu N.K, O.L, Özbekistan uyruklu D.E. ve M.K. adlı kadınlar da yakalandı.

Kadınlar, kendilerinin Türkiye'ye iş vadi ile getirildiklerini, pasaportları alınarak para karşılığı fuhuş yapmaya zorlandıklarını dile getirdi. Kadınlar, şebeke elemanlarının, telefonla irtibata geçip resimli bir katalog gönderdikleri müşterinin beğendiği kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıklarını ileri sürdü. Mahkemeye sevk edilen M.D, O.S ve Y.E. adlı şebeke elemanları tutuklanırken, N.K, O.L, D.E. ve M.K. adlı kadınlar, pasaport kanununa muhalefet gerekçesi ile sınır dışı edildi.

İHA
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