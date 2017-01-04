YAĞIŞLARDAN SONRA İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Yağışlardan sonra İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlar, son 15 gündeki yağışlarla yaklaşık 127 milyon 262 bin 60 metreküp su tuttu.

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Kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, 15 günde yüzde 14,65 arttı.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların su miktarları, 21 Aralık'tan bu yana 127 milyon 262 bin 60 metreküp yükseldi.

Günlük ortalama su kullanımının 2 milyon 600 bin metreküp civarında olduğu kentte, barajlar 15 günde vatandaşlara yaklaşık 50 gün yetecek kadar su tuttu.

Kentte, 21 Aralık'ta yüzde 38,85 olan barajların doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 53,50 olarak kayıtlara geçti.

Barajlarda şu anda mevcut 464 milyon 745 bin 405 metreküp su bulunuyor.

AA
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