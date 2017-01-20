SON DAKİKAİSTANBUL EMNİYETİ'NE ROKETATARLI SALDIRI
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YAKALANAN TERÖRİST BAKIN KİM ÇIKTI

Yakalanan terörist bakın kim çıktı

Diyarbakır'da yakalanan 3 teröristten birinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdir Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştiren kişi olduğu ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan 3 teröristten birinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile mezarlığına geçen yıl patlayıcı yerleştiren örgüt üyeleri arasında yer aldığı belirlendi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araştırmada, gözaltına alınan örgüt mensuplarından birinin, geçen yıl AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker'in aile mezarlığında annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresine patlayıcıları yerleştiren teröristler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim 2016'da Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerindeki bidonda 240 kilogram, Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 12 kilogramlık 8 mutfak tüpüne infilaklı fitille irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edilmişti. Patlayıcılar, kabirlere zarar verilmeden imha edilmişti.

AA
660
Swinger rezaletinde fantezili savunmaSwinger rezaletinde fantezili savunma
Kadir Güntepe katalogdan evlendi iddiasıKadir Güntepe katalogdan evlendi iddiası
Deniz Baykal, Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladıDeniz Baykal, Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladı
Yarbay Mehmet Alkan'a bir ceza dahaYarbay Mehmet Alkan'a bir ceza daha
Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''
Reina canavarı sürekli aynı soruyu soruyorReina canavarı sürekli aynı soruyu soruyor
Nazlıaka ve Bahçeli arasında ilginç diyalogNazlıaka ve Bahçeli arasında ilginç diyalog
En son görüldüğü kişi linç ediliyorduEn son görüldüğü kişi linç ediliyordu
Trump şaşırtı ! O isme ''göreve devam et'' dediTrump şaşırtı ! O isme ''göreve devam et'' dedi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS