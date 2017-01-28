Yakalanan teröristlerin hain planları...

Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra eden unsurlar, Cerablus’ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoyunu hedef alan bomba yüklü aracı ele geçirdi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatmayı planlayan terörist sağ olarak yakalandı. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus’u hedef alan bomba yüklü bir araç, Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra eden unsurlarca saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak terörist sağ olarak yakalandı.

TERÖRİSTLERİN HAİN İTİRAFLARI

Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu bomba yüklü araçla hedef almak isterken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak teröristlerin eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD unsurlarından aldıklarını itiraf etti. Yakalanmaları ardından sorgulanan teröristlerden Hüseyin El Hamad, bomba yüklü aracın uzaktan kumanda cihazını Münbiç'ten aldığını belirterek, "Aracı gençler götürecekti. Benim görevim uzaktan kumandayı almaktı. Cerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken patlatacaktık. Talimatı Fırat ve Dindar isimli PKK'lılardan aldım" dedi.

Muhammed el Hayyib isimli ikinci terörist ise, Münbiç'ten bomba yüklü aracı Cerablus'a getirmekle görevli olduğunu belirterek, "Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddelerde uzaktan kumanda aracılığıyla patlatacaktık. Bana bu işin talimatını YPG ve PKK'dan 'Dindar' ve 'Fırat' isimli örgüt yöneticileri verdi" diye konuştu.



197 DEAŞ HEDEFİ VURULDU! BUGÜN SAAT 07:00'A KADAR...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 158'inci gününde 197 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını, 18 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 17 bina ve 1 silah deposunun imha edildiğini, gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 28 Ocak 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 197 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 17 bina ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ Terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 62 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 344 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Halep'in El-Bab bölgesinin doğusundaki Kabasin Beldesi çevresinde terör örgütü DEAŞ merkez ve karargahlarının bulunduğu yerlere operasyon düzenledi.



TSK: 2 BİN 477 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar bin 864’ü ölü olmak üzere toplam 2 bin 156 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 306’sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK, başlangıcından bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatında yaşanan gelişmeler ve terör örgütlerine yönelik son 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19-26 Ocak 2017 tarihleri arasında PKK’nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak amacıyla operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı.

Diyarbakır'dan son dakika! Operasyon başladı ÖSO birliklerinin, DEAŞ mevzilerine düzenlediği saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.



FIRAT KALKANI'NDA SON DURUM



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/PKK terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin normal yaşantılarına dönebilmesine olanak verebilmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekatına devam edildiği vurgulanarak, "Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 864’ü ölü olmak üzere toplam 2 bin 156 DEAŞ mensubu, 306’sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam bin 332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 282 EYP ve 55 Mayın imha edilmiştir. 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle El Bab’ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alınarak DEAŞ terör örgütünün El Bab’tan sökülüp atılabilmesi amacıyla şehrin kuşatılması faaliyetlerine devam edilmiştir. Böylelikle terör örgütünün farklı bölgelerden takviye yapma gayretlerinin engellenmesi hedeflenmektedir. Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/PYD, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Hedefler sıralı karargâhlarda dikkatle analiz edilerek seçilmekte, belirlenen hedefler akıllı güdümlü mühimmat ile imha edilmektedir. TSK’nın bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için almış olduğu tedbirlerin uygulanmasına, harekatın müteakip dönemlerinde de istisnasız şekilde devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk milletinin emrinde, cennet vatanımızın güvenliği ve bekası için sarsılmaz iradesiyle ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla görev yapmaya ant içmiştir."