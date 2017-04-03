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YALANLA MÜCADELEDE BÜYÜK GELİŞME

Yalanla mücadelede büyük gelişme

Facebook önderliğinde kurulan yeni bir girişim platformlarda yayılan yalan haberleri tespit edip kaldıracak.

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Dünyanın önde gelen vakıflarıyla işbirliğine giden Facebook ‘yalan haber’e karşı savaş açtı. CUNY üniversitesi gazetecilik bölümünün içinde olduğu News Integrity Initiave ( NII-Doğru Haber Girişimi) Facebook üzerinden paylaşılan haberlerin doğruluğunu kanıtlamak için çalışacak. Yalan haberlerin Facebook’un algoritmasına işlenerek kolay bir şekilde dolaşımdan kaldırılması hedefleniyor.

SORUNUN KAYNAĞINA İNECEKLER?

NII’yı fonlayan kuruluşlar arasında Craig Newmark Vakfı ve Ford Vakfı da bulunuyor. 14 milyon dolar harcanan programın yöneticisi CUNY üniversitesi profesörlerinden Jeff Jarvis, “Yayıncılar ve Facebook arasında köprü kurmaktan memnunum. Birbirimizle savaş halinde olarak bir yere varamayız. Doğru olmayan içeriklerin neden yayıldığını bulmalıyız. İnsanların bu içerikleri neden paylaştıkları ve yaydıklarının derinine inmemiz gerekiyor” diye konuştu.

DEVLER ORTAK

Facebook’un bazı viral içerikleri yanına bayrak koyarak teyit ettiğini belirten Jarvis, “Bunu nasıl yapıyorlar merak ediyorum. Platformlardan öğrenecek çok şeyim var.” ifadesini kullandı.  Programın partnerleri arasında Bild, Washington Post, Fox News ve El Pais gibi dev medya kurumları da bulunuyor.

2016’DA EN ÇOK HANGİ YALAN HABERLER DOLAŞIMA GİRDİ?

CNBC’nin yaptığı derlemeye göre 2016 yılında Papa’nın ABD Başkanlık seçiminde Trump’ı desteklediği haberleri sosyal medyayı salladı. Öyle ki Buzfeed’de de çıkan haber 960 bin kişiye erişti. Papa 7 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, “Asla genel seçimler hakkında konuşmam” dedi.

Sözcü
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