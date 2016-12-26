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YALIDA ÖLDÜRÜLEN ŞOFÖRÜN CENAZESİNDE GERGİN ANLAR

Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar

Beykoz'da iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu tarafından öldürülen şoför Nihat Bulca son yolculuğu uğurlandı. Cenazede Yürür'e tepki vardı.

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Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 17 yıl çalıştığı işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen Nihat Bulca (50), ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye işadamı Sabri Yürür de katıldı. Gözyaşı döken işadamı aile yakınınlarının tepkisi üzerine aracına binerek camiden ayrıldı.

17 yıldır yanında çalıştığı iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen şoför Nihat Bulcu, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen iş adamı Sabri Yürür'e, Bulcu'nan yakınları tepki gösterdi. Cenazeye katılamayan iş adamı gözyaşı dökerek camiyi terk etti.

Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda önceki gün meydana gelen olayda iş adamı Sabri Yürür'ün üvey olduğu öğrenilen Burhanettin Tarkan Yürür, bekçi kulübesinde tartıştığı 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İşadamı Sabri Yürür, oğlunun bıçakladığı şoför Nuhat Bulca'nın kızına sarıldı.

Nihat Bulcu içi Beykoz Ortaçeşme Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenayeye Bulcu'nan aile yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının kılınacağı sırada iş adamı Sabri Yürür'ün de camiye geldiği görüldü. Yürür'ü gören Bulcu'nun yakınları, iş adamına tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sırasında ağladığı görülen iş adamı, ağlayarak camiyi terk etti.

Nihat Bulca'nın bazı yakınları tepki gösterince işadamı cami dışına çıktı.

Nihat Bulcu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı mezarlığında toprağa verildi.

586106dbc03c0e33485353fe.jpgBurhanettin Tarkan Yürür

DHA
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