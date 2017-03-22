''Yan baktın'' deyip 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında yan baktığı iddiasıyla çıkan tartışmada iki kişiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı mahallesi, Emek Sokakta 19 mart 2017 gecesi meydana gelen olayda sokak ortasında iki grup arasında silahların kullanıldığı bir kavga yaşanmıştı. Kavgada Cesur Yıldız (19) ile Emre Aksel(27) adlı gençler vurularak hayatlarını kaybetmişti.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan sonra Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın "Yan baktın" tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Polis, olayı Serhat S.(25) adlı gencin yanındaki üç kişi ile birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüpheli ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon başlatıldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA OPERASYON YAPILDI

Gaziosmanpaşa'da 20 Mart 2017 tarihinde yapılan operasyonda olaya karışan aralarında Serhat S.'nin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı 18 yaşından küçük şüpheli L.E., Çocuk Şube Müdürlüğünde gönderildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI ÇIKTI

Şüphelilerden Serhat S.'nin ruhsatsız silah bulundurmak, yaralama, uyuşturucu madde kullanmak ve tehditten, Göksel T'nin (21) uyuşturucu kullanmak ve yaralamadan Berke E'nin ise motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

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