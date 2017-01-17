Yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı

Bebek'te geceyarısı hareket halinde yanarak bir süre ilerledikten sonra refuje çarparak duran otomobilin arka koltuğunda bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin Barış Furkan A.(19)'a ait olduğunu tespit etti. Gencin ailesi Barış Furkan A.'nın uyuşturucu kullandığını akşam saatlerinden beri haber alamadıklarını söyledi. Polis esrarengiz olayda talihsiz gencin cesedinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini kesin ölüm sebebinin belli olacağını söyledi.

YANARAK İLERLEDİ REFUJE ÇARPARAK DURDU

Bebek, Günaydın yolu sokak üzerinde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda görgü şahitleri hareket halinde bir aracın yanarak ilerlediğini bir süre sonra refuje çarparak durduğunu söyleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdüğünde arka koltukta bir ceset olduğunu fark ettiler.

ÖLEN KİŞİ ARKA KOLTUKTA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada yanan aracın arka koltuktaki cesedin 19 yaşındaki Barış Furkan A.'ya ait olduğunu tespit etti. Talihsiz gencin tamiratta olan babasına ait olan aracı alarak dolaşmaya çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede Barış Furkan A.'nın daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı olduğunu tespit etti.

POLİS KAYITLARINA "ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK GEÇTİ

Esrarengiz olay polis kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak geçti. Barış Furkan A.'nın cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemede Barış Furkan A.'nın vücudunda ölüme sebep olabilecek bıçak, silah gibi bir yara izi olup olmadığı tespit edilecek. Yetkilililer bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini, adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından soruşturmanın yönleneceğini belirttiler.

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