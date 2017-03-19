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YANGIN'DA ÖLEN 3 ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Yangın'da ölen 3 çocuk toprağa verildi

İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi.

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İstanbul Tarlabaşı'ndaki bir binanın çatı katında dün çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazeleri, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde 3 çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda dün bir binanın çatı katında çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki Vedat, 3 yaşındaki Abdurrahman ve 5 yaşındaki İsa Şahin'in cenazeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile memleketleri Mardin'in Dargeçit İlçesi'ne bağlı Kılavuz Köyü'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katılırken, minik kardeşlerin tabutları mezarlıkta yan yana konularak cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra 3 kardeşin cenazeleri yine yan yana toprağa verildi. Kardeşlerin anne ve babası sinir krizi geçirirken, yakınları da gözyaşına boğuldu.

Baba Ramazan Şahin, çocuklarını toprağa verdikten sonra mezarlık çıkışında törene katılanların taziyelerini kabul etti.

DHA
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