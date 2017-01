Yapay kalp ile gelen 'takdir'

Geçirdiği zatürre nedeniyle büyüyen kalbi 3 yıl önce yetersiz gelen ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde takılan yapay kalp ile yaşamını sürdüren Burçin Meşe, bir yandan kalp nakli için gelecek müjdeli haberi beklerden diğer yandan da eğitimindeki başarısıyla dikkati çekiyor.

Sağlık sorunları nedeniyle geçen haftaki karne törenine katılamayan ve okuluna bir hafta sonra gidebilen Burçin Meşe, 96 ortalamayla hak kazandığı takdir belgesini okul müdürü Mahmut Yıldız'dan aldı.

Meşe, takdir belgesini her gün okula birlikte gittiği annesine hediye ederken anne Nilüfer Meşe gözyaşlarına engel olamadı.

Hemşire olma hayalini gerçekleştirmeye çalışan ve Güzelcan Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Burçin Meşe, yapay kalp ile okula giderken çok zorlandığını, yürüyemediğini, bir an önce "yeni bir kalp" bağışlanmasını beklediğini anlattı.

Yapay kalbin her an pıhtı atabileceğini, beyin kanamasına neden olabileceğini doktorlardan öğrendiğini ifade eden Meşe, "Ne zamana kadar yapay kalp yetecek bilmiyorum. Okula gelmeyi sürdürüyorum. Organ nakli hemşiresi olmak istiyorum çünkü nakil beklemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Okulun yanında da staj için Bornova'daki 8 No'lu Toplum Sağlığı Merkezine gidiyorum." dedi.

Takdir belgesini annesiyle aldı

Sağlık sorunları nedeniyle karne ve takdir belgesine arkadaşlarından bir hafta sonra kavuşabilen Meşe, her gün okula beraber gittikleri annesinin her an yanında olduğunu, bazı günler de derse girdiğini dile getirdi.

Bu belgeyi annesinin kendisinden fazla hak ettiğini ifade eden Meşe, şöyle devam etti:

"Bu takdir belgesi beni sevindirdi, çok mutlu oldum. Benimle birlikte annem de hak etti çünkü beni hiç yalnız bırakmadı. Bir dönem boyunca hep yanımdaydı. O aşağıda bekledi ben sınıftayken. Sonunda da güzel bir karne aldım. Bunu anneme hediye ediyorum, zaten benden çok o hak etti."

Kalp nakli olabilmenin hayalini kuran Meşe, "Organlar toprak olmasın, hayat versin." dedi.