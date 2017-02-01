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YAPRAK DÖKÜMÜ'NDEKİ AYŞE'Yİ BİR DE ŞİMDİ GÖRÜN

Yaprak Dökümü'ndeki Ayşe'yi bir de şimdi görün

Yaprak Dökümü dizisinin küçük Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son halini görenler şaşırıyor.

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Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Yaprak Dökümü'nde evin küçük kızı 'Ayşe' karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, aradan geçen zamanda kocaman genç kız oldu.

5 SEZON BOYUNCA DEVAM ETMİŞTİ

Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü adlı eserinden günümüze uyarlanan dizi 5 sezon boyunca devam etti ve reytingleri alt üst etti. 2010 yılında final yapan dizide rol alan birçok isim başarı merdivenlerini hızla tırmanarak Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncuları arasına girdi.

GÖREN GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Aradan geçen zamanda evin küçük Ayşe'si Şebnem Ceceli de büyüyüp genç kız oldu. Şimdilerde oyunculuk eğitimi alan Ceceli'nin son halini görenler gözlerine inanamıyor.

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