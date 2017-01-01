Yaralananların çoğu o ülkelerden gelmiş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Reina'da yaralanan kişilerinin çoğunun Arap ülkelerinin vatandaşı olduğunu duyurdu.

İstanbul'un gözde gece kulübü Reina'daki terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı. Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terör saldırısında yaralananların çoğunun Arap ülkesi vatandaşlarından olduğunu duyurdu.

"AĞIRLIKLI OLARAK ARAP ÜLKELERİNDEN GELENLER VARMIŞ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türk vatandaşlarımız da var, yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var."