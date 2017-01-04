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YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Yaralı polis şehit oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu.

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Beşiktaş'ta, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'taki saldırıda yaralanan Nacakoğlu, kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nacakoğlu'nun şehit olmasıyla, terör saldırısında şehit olanların sayısı 46'ya yükseldi.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit olmuş, çoğunluğu polis 238 kişi yaralanmıştı.

AA
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