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YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Yaralı polis şehit oldu

Diyarbakır'da polislere yapılan bombalı saldırıda bir yaralı polis daha şehit oldu.

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Diyarbakır'da geçen pazartesi günü 4 polisin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Furkan Demir'in acı haberini alan Nevşehir'deki yakınlarına gözyaşlarına boğdu. Furkan Demir'in yakınları, cenaze töreni için Diyarbakır'a giderken, diğer akrabaları ise, Nevşehir Güzelyurt mahallesindeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit polis Furkan Demir'in 6 ay önce kendisi gibi polis memuru olan Kübra Demir ile dünyaevine girdiği belirtildi. Şehit polisin dayısı Recai Sert, yeğenini 2 ay önce izine geldiğinde gördüğünü söyleyerek "Vatan sağ olsun" dedi.

Furkan Demir İçin yarın Diyarbakır'da tören düzenlenecek, daha sonra şehit ve yakınları uçak ile Kapadokya Havaalanına gelecek.

Kurşunlu camide kılınacak cenaze namazı sonrası da şehit polis, Kaldırım mezarlığında toprağa verilecek.

DHA
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