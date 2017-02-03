YARALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINDA

Yaralı şahin tedavi altında

Sakarya'da jandarma ekiplerinin yaralı olarak bulduğu şahin tedavi altına aldı.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince  yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine  teslim edildi.

Dokurcun Mahallesi D140 karayolu üzerinde devriye gezen Akyazı İlçe  Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı şahini fark etti.

Jandarma ekipleri yaralı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü  ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavi  edilmesi için Arifiye ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.

Yaralı şahinin tedavisi sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılacağı  öğrenildi.

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