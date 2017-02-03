Yaralı şahin tedavi altında

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dokurcun Mahallesi D140 karayolu üzerinde devriye gezen Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı şahini fark etti.

Jandarma ekipleri yaralı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavi edilmesi için Arifiye ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.

Yaralı şahinin tedavisi sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.