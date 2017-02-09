YEREL HABERLER
Şanlıurfa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YARALI TAŞIYAN AMBULANSA SALDIRDILAR

Yaralı taşıyan ambulansa saldırdılar

Şanlıurfa'da bir grup yaralı bulunan ambulansa saldırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir grup, içerisinde iki yaralının bulunduğu ambulansa saldırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada M.Ç. ile C.T. hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı alarak hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada grup ambulansı durdurarak içindeki yaralılara saldırmak istedi. Ambulans sürücüsünün durumu fark ederek hızlanması üzerine grup, ambulansa saldırdı.

Ambulans sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak yaralıları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Ambulansta hasar oluştu, saldırganlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

AA
537
AK Parti'den ihraç çıkışı: Peygamberler de hata yapmıştırAK Parti'den ihraç çıkışı: Peygamberler de hata yapmıştır
Ak Parti'ye yakın anketçiden şok sözlerAk Parti'ye yakın anketçiden şok sözler
Genelkurmay Karargahı'nda flaş toplantı !Genelkurmay Karargahı'nda flaş toplantı !
Aleyna Tilki hedefini büyüttü !Aleyna Tilki hedefini büyüttü !
MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?
Ak Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soruAk Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soru
BES'e katılan yaşadı ! 13 yılda yüzde 333 kazançBES'e katılan yaşadı ! 13 yılda yüzde 333 kazanç
Bakan Bozdağ referandum tarihini açıkladıBakan Bozdağ referandum tarihini açıkladı
Sinan Oğan, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdiSinan Oğan, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS