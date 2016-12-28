YARAR'DAN EL BAB OPERASYONUYLA İLGİLİ ŞOK İDDİA

Yarar'dan El Bab operasyonuyla ilgili şok iddia

Güvenlik uzmanı Mete Yarar El Bab operasyonunun 1 ay geç başlaması halinde bölgenin tamamen PYD'nin kontrolüne geçeceğini söyledi.

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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, TVNET'te Merve Şebnem Oruç'un sunduğu Karşı Karşıya programına katıldı.

Yarar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

DEAŞ ile şu anda mücadele eden tek ülke Türkiye. Operasyonların üzerindeki baskıyı azaltmamız, sabırlı olmamız gerekiyor.

OPERASYON 1 AY GECİKSE BÖLGE PYD'NİN OLACAKTI

PKK/PYD'nin kantonları birleştirme projesini El Bab'da Türkiye çökertti. Operasyon bir ay daha geç başlasa o bölge tamamen PYD'nin olacaktı.

Türkiye gücüyle, kararlarıyla, bölge siyasetiyle El Bab'da test ediliyor. 'Ne kadar dayanacak' diye düşünüyorlar.

ÖSO ASKERLERİ BİZİMLE BİRLİKTE SAVAŞIYOR

ÖSO her gün onlarca şehit veriyor, önceden terzi, bakkal olan insanlar her şeyi bırakıp bizimle birlikte savaşıyor. ÖSO tek bir grup değil, içinde 39 farklı grup var. Biz sadece 3 grupla bağlantıdayız. Türkiye ÖSO'nun tamamıyla değil, başkasından emir almayan bazı gruplarla iletişim halinde.

EN ÇOK BEDELİ BİZ ÖDEDİK

Mezhepçilik yapan onca ülkeye rağmen, mezhepçilikle suçlanan yine Türkiye. Bölgedekilerin suçlusu biz değiliz, ona rağmen en çok bedeli biz ödedik. Senin yüzünde Irak'ta kimseye ait olmayan topraklarda PKK var edildi. Şimdi de aynısını Suriye'de yapmaya çalışıyorlar.

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