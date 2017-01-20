Yarbay Mehmet Alkan'a bir ceza daha

Şehit olan ağabeyi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki isyanıyla gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan'ın OYAK'taki parasına tedbir konulduğu öğrenildi.

OYAK'taki parası ödenmeyince OYAK'a karşı icra takibi başlatan Mehmet Alkan, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında kendisine ödeme yapılmaması konusunda şerh konulduğunu öğrendi. Alkan, bugüne kadar soruşturma ile ilgili kendisine hiç bilgi verilmemesini ve ifadeye çağrılmamasına dikkat çekerek "bir kumpası çağrıştırıyor" dedi.

Konuyu Sözcü yazarı Saygı Öztürk gündeme getirdi.

Öztürk'e konuşan Alkan yaşadıkları içinde en çok ağrınan gidenin ise FETÖ iddiasıyla ordudan atılmasını gösteriyor.