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YARBAY VE EMNİYET AMİRİNE TUTUKLAMA

Yarbay ve emniyet amirine tutuklama

Sakarya'da FETö soruşturmasında gözaltına alına emekli yarbay ile emekli emniyet amiri tutuklandı.

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Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ByLock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

DHA
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