Yarbay ve emniyet amirine tutuklama

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ByLock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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