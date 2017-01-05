Yargıtay kararı: Özel günü unutmak boşanma sebebi!

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 4 Ekim 2016 tarihli kararında “Davalıkarşı davacı kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı- karşı davalı erkeğin de eşine karşı ilgisiz olduğu, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğunu” belirtti.

"Sosyal ortamlar..."

Daire kararında, bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu belirtilerek “Gerçekleşen olaylar karşısında, davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklı olup, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi koşulları kadının davası yönünden gerçekleşmiştir” denildi. Daire, bu gerekçeyle davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken reddedilmesinin doğru görülmediğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararı duyuran Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, karardaki “özel günler” ifadesi ile “evlilik yıl dönümü, doğum günü, yılbaşı, bayram vb.”günlerin, “sosyal ortamlar” ifadesi ile de “düğünler, yurtiçi ve dışı geziler, konserler, açılışlar, kermesler vb’nin” anlaşılması gerektiğini ifade etti.