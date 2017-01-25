YARGITAY'A FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yargıtay'a FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

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OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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