YARGITAY'DAN KRİTİK KARAR ! ONLAR FETÖ'DEN YARGILANACAK

Yargıtay'dan kritik karar ! Onlar FETÖ'den yargılanacak

Balyoz ve Kozmik Oda davalarının hakim ve savcıları FETÖ'den yargılanacak.

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Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu, Balyoz davasında ve Kozmik Oda soruşturmasındaki savcılarla birlikte, bu davalarla ilgili kararı onayan Yargıtay hakimleriyle ilgili önemli bir karar verdi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kurul, ihraç edilen hakim ve savcılar hakkındaki dosyaları 'suç üstü' ve 'örgütlü suç' kapsamında değerlendirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Yargıtay, hakim ve savcılar hakkındaki dosyaların FETÖ kapsamında ele alınmasını istedi. Hakim ve savcılar Yargıtay üyelerine ilişkin yargı hükümlerinden yararlanamadan, Ankara'daki ağır ceza mahkemelerinde yargılanacak.  

Dosyaları gönderilen hakimler: Kozmik Oda'nın aranmasıyla ilgili kararı veren hakim Kadir Kayan,  Balyoz davasını onayan eski Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul, Hamza Yaman, Ahmet Toker, Fikriye Şentürk, Abdurrahman Kavun

Savcılar: Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarında görev alan ve daha sonra da Yargıtay üyesi olan savcılar Mehmet Murat Yönder ile Süleyman Pehlivan

Milliyet
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