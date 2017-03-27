  • Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu
  • İhraç sonrası Hakan Şükür'den flaş hamle
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
  • Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
  • Sinan Oğan'ın toplantısında arbede çıktı

YARIM SANİYEYLE KURTULDU ! İHA İLE SUİKAST GİRİŞİMİ...

Yarım saniyeyle kurtuldu ! İHA ile suikast girişimi...

Prens William’ın helikopteri, yarım saniyelik farkla insansız hava aracıyla çarpışmaktan kurtuldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Prens William’ın helikopteri, yarım saniyelik farkla insansız hava aracıyla çarpışmaktan kurtuldu. Polis, helikopterde tesadüfen William olmasa da olayı suikast girişimi diye niteleyip soruşturma açtı

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere Prensi William'ın her zaman kullandığı ambulans helikopterinin geçtiğimiz günlerde bir insansız hava aracıyla (İHA) ölümcül olabilecek bir kazanın eşiğine geldiğini bildirdi. Gazetenin ulaştığı resmi bir kaynağa göre; tehlike anında yerden yaklaşık 600 metre yükseklikte olan helikopterle İHA'nın burun buruna geldiği ve kazanın pilotun becerisi sayesinde atlatıldığı belirtildi. Helikopterin felaketten yarım saniyelik farkla kurtulduğu kaydedildi. William o sırada helikopterde olmasa da yaşananların Prens'e karşı yapılmış bir suikast girişimi olabileceği gündeme geldi. Zira uzmanlar İHA'nın helikopteri düşürebilecek güçte olduğunu ve atlatılan kazada tüm mürettebatın ölmüş olabileceğini belirtti.

ŞANS ESERİ KURTULDU
İHA'nın 20 cm büyüklükte olmasının hava trafiği kontrolü radarlarının dikkatinden kaçmasını sağladığı açıklandı. Cambridge Dükü William'ın olay anında helikopterde olmamasının şans eseri olduğu ve olaydan birkaç gün sonra helikopteri tekrar kullanmaya başladığı vurgulanıyor. Polis olayı soruşturuyor.

424
-
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Annesi erkek çıkan genç kız konuştuAnnesi erkek çıkan genç kız konuştu
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Kılıçdaroğlu'ndan ''başkan yardımcısı'' tepkisiKılıçdaroğlu'ndan ''başkan yardımcısı'' tepkisi
Eski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandıEski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS